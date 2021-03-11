Son dakika: Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir...Sosyal medyadan 1.5 milyonluk vurgun

Söz konusu şüpheliler hakkında yapılan araştırmalarda, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs link göndererek hesapları ele geçiren ve hesap sahibinin arkadaş çevresinden borç para ve iddaa kuponu bedeli adı altında para talep ederek dolandırıcılık yapan toplam 14 şüpheli şahıs tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheli şahısları yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ayrı adrese yapmış olduğu eş zamanlı operasyonlar sonucunda 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yaptığı incelemede ise toplam 1 milyon 500 bin TL tutarında dolandırıcılık yoluyla haksız kazancın elde edildiğini tespit edildiği öğrenildi.