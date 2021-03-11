SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da yağmur trafiği yüzde 74’lere çıkarttı

İstanbul da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur trafiği de etkiledi. Bir çok noktada trafik felç oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 74'e ulaştı.
Tüm ana artellerde trafik adeta kilitlenme noktasına geldi. Yağışların ara ara kesilmesi ile birlikte yoğunluk olayıda düşüş gösterdi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle saatlerce araçlarda kaldılar.
İstanbul'daki bu yoğunluk gün içerisinde de devam etti. Akşam saatlerine doğru yağış olacağını duyanlar erkenden yola çıktıkları için yoğunluk oranı akşam saat 18.00 sıralarına doğru yüzde 56'ya kadar düşüş gösterdi.