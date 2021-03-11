SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'deki Cengiz Kılıç cinayetinde tanık dinlendi: Ayşe Gül bunu tek başına yapamaz!

"AYŞE'NİN TEK BAŞINA YAPACAĞINA İNANMIYORUM"



İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen 5. duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Gül, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada maktül Cengiz Kılıç'ın arkadaşı Oktay Aydın tanık olarak dinlendi. Aydın, "Sanığı tanırım, benim yanıma Cengiz Kılıç ile geldiler. Yaklaşık 2 yıl önce evimde 2 gün yatılı misafir olarak kaldılar, ikisi sevgiliydiler. Ayşe ve Cengiz birbirlerini seviyorlardı. Ayşe'nin bunu tek başına yapacağına inanmıyorum" dedi.