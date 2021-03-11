SON DAKİKA: İzmir'deki huzurevinde iğrenç olay! Kadın bakım görevlisini taciz etti!

Ümmü Y. de mesai çıkışı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Murat P.'den şikayetçi oldu. Ümmü Y., Murat P.'nin daha önce de cep telefonuna mesajlar göndererek kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat P., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.