Son dakika: Mervenur Polat'ın katili Cüneyt Akyol'un komşusu konuştu! 'Korkumdan parmaklık yaptırdım'

Ondan sonra bir daha görmedim. Oraya giren çıkan o kadar yoğundu ki bir şeylerin döndüğünden şüphelenmiştim. Birçok kez polisi arayıp, şikâyette bulundum. Korkumdan parmaklık yaptırdım. Sürekli kapım çalınıyordu. Zilimin kablosunu bile kestim. Bazı zamanlarda koridorlarda kendinden geçmiş halde yatanlara bile rast geliyordum. Haberlerde çıkınca şok oldum" diye konuştu.