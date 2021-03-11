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Son dakika: canlı yayınında acı haber! 'un cesedi bulundu

Son dakika haberi: ’da yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 49 yaşındaki , 'nin sevilen programı 'te aranıyordu. canlı yayınında kahreden haber geldi. Bozkurt'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Stüdyoda acı haberi alan eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.3.2021 10:32 Son Güncelleme: 11.3.2021 10:55 ABONE OL
Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında acı haber! Adem Bozkurt'un cesedi bulundu

Son dakika haberleri... atv ekranlarında yayımlanan ve gündeme bomba gibi düşen olayların anlatıldığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir olay aydınlatıldı. Samsun'da yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 49 yaşındaki Adem Bozkurt her yerde aranıyordu.

Acılı ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Bugünkü canlı yayında üzücü haber geldi.

Günlerdir aranan Bozkurt'un yol kenarında cesedi bulundu. Göğsünden 3 kurşunla vurulan talihsiz adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Acı haberi alan eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. Çay ocağı işleten ve Bozkurt'un kendisi için 'Yakışıklı yeğenim' dediği 38 yaşındaki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında acı haber! Adem Bozkurt'un cesedi bulundu
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