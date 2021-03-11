Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında acı haber! Adem Bozkurt'un cesedi bulundu

Son dakika haberleri... atv ekranlarında yayımlanan ve gündeme bomba gibi düşen olayların anlatıldığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir olay aydınlatıldı. Samsun'da yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 49 yaşındaki Adem Bozkurt her yerde aranıyordu.
Acılı ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Bugünkü canlı yayında üzücü haber geldi.
Günlerdir aranan Bozkurt'un yol kenarında cesedi bulundu. Göğsünden 3 kurşunla vurulan talihsiz adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
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Acı haberi alan eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. Çay ocağı işleten ve Bozkurt'un kendisi için 'Yakışıklı yeğenim' dediği 38 yaşındaki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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