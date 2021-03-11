Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında acı haber! Adem Bozkurt'un cesedi bulundu

Son dakika haberleri... atv ekranlarında yayımlanan ve gündeme bomba gibi düşen olayların anlatıldığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir olay aydınlatıldı. Samsun'da yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 49 yaşındaki Adem Bozkurt her yerde aranıyordu.