Son dakika: Salih Memişoğlu’nu öldüren saldırgan yakalandı

Olay, 9 Mart'ta Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanat bahçesinde Salih Memişoğlu ile Mustafa Ö. bir araya geldi.
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Bir süre sonra taraflar arasında başlayan tartışmada Mustafa Ö. Üzerindeki tabancayı çıkararak Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ve Osman Ö.ye ateş etti. Olayda Memişoğlu ile Zengin hayatini kaybederken Osman Ö. yaralandı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından saldırgan Mustafa Ö. kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda olayın faili Mustafa Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi.
Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı.
Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı.
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İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.