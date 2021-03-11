Son dakika: Salih Memişoğlu’nu öldüren saldırgan yakalandı





İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

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