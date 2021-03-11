Son dakika: Şehit sanılan dededen 4 milyonluk miras sürprizi! Gelen tebligatla şaşkına döndüler...

ASKERE GİTTİĞİNDE 1 TANE BEBEĞİ VARMIŞ



Nasuh Akar, sürpriz mirasa sevindiklerini belirterek, "Dedemizin 1'nci Dünya Savaşı'ndan geriye dönmemesi üzerinde şehit olduğu sanılmış. Askere alındığında bir tane bebeği varmış. Bize hep 'şehit oldu' diye anlatıldı. DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik. Dedemizin Mersin' in Anamur ilçesinde arazisi olduğu ve bize miras kaldığı böylelikle ortaya çıktı. Gidip görmedik. Denize yakınmış ve üzerinde sera varmış. Değerinin '4 milyon lira' olduğu söyleniyor. Çok şaşırdık. Altı kardeşiz. Hepimiz sonradan gelen mirasa çok sevindik. Dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" dedi.