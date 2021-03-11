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: 'de iki kardeşe kanlı pusu! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

haberi: İstanbul 'den gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İddiaya göre ve , daha önce miras nedeniyle tartışma yaşadıkları amcaoğulları tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Yaşanan korkunç olayda Selvi Delitaş olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Delitaş ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.3.2021 17:32 Son Güncelleme: 11.3.2021 18:15 ABONE OL
Son dakika: Sultanbeyli'de iki kardeşe kanlı pusu! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de otomobil içerisindeki iki kardeşe, miras nedeniyle tartışma yaşadıkları öğrenilen amcaoğulları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağabey ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Emrah Delitaş ve Selvi Delitaş isimli iki kardeş ikamet ettikleri evin önüne araçla geldi. O esnada daha öncesinde evin karşısında bulunan kahveye gelerek iki kardeşin dönmesini bekleyen ve aralarında miras nedeniyle tartışma yaşadıkları amca çocukları, Delitaş kardeşlerin araçla geldiğini görünce yanında getirdiği silahla iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu.

Yaşanan feci olay sonrası Selvi Delitaş olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Delitaş ise kaldırıldığı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kurşunların hedefi olan kardeşlere müdahale etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Sultanbeyli'de iki kardeşe kanlı pusu! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
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