Son dakika: Sultanbeyli'de iki kardeşe kanlı pusu! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Emrah Delitaş ve Selvi Delitaş isimli iki kardeş ikamet ettikleri evin önüne araçla geldi. O esnada daha öncesinde evin karşısında bulunan kahveye gelerek iki kardeşin dönmesini bekleyen ve aralarında miras nedeniyle tartışma yaşadıkları amca çocukları, Delitaş kardeşlerin araçla geldiğini görünce yanında getirdiği silahla iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu.