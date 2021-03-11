Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 11 Mart MPİ Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bilet sorgulama ekranı

Süper Loto ikramiye miktarı 1 milyon TL'yi geçti... Süper Loto Çekiliş sonuçları için geri sayım sona bu akşam sona eriyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayından şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları, bugün de şans oyunu tutkunları için açıklanıyor. Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazandıran numaralar belirleniyor. MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinde kupon dolduran ve kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu tutkunları 11 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 MART PERŞEMBE
Milli Piyango Online aracılığıyla 11 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
9 Mart tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları, çekiliş saatinin hemen ardından sabah.com.tr'de olacak.
ÖNCEKİ GÜNE AİT SONUÇLAR
9 Mart'a ait kazandıran numaralar şöyle: 23, 32, 35, 38, 41, 47
7 MART SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) geçtiğimiz hafta (7 Mart) Süper Loto sonuçları: 28 - 42 - 59 - 17 - 10 - 35
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
7 Mart günü yapılan Süper Loto çekilişi sonuçlarına göre 6 şanslı numarayı tahmin edebilen çıkmazken
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.