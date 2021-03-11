Vali Karaloğlu: DİSKİ’ye büyük görevler düşüyor

Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve projeleri masaya yatırıldı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde Vali Münir Karaloğlu başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları Selçuk Gördük ve Mustafa Gökez ile Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin katıldığı ve DİSKİ'nin 2020 yılı içerisindeki çalışmalarının ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, 2021 yılı içerisinde yapılacak yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Toplantıda ayrıca, Genel Müdür Tutşi tarafından yapılan çalışmaları anlatan bir sunum yapıldı.

VATANDAŞLARA KALİTELİ VE SÜREKLİ SU TEMİNİ

2021 yılı içerisinde kayıp kaçak oranını azaltmak için DİSKİ'nin hassasiyetle çalıştığını belirten Vali Karaloğlu, kayıp kaçak oranlarını azaltmaya yönelik saha çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek vatandaşlara daha iyi hizmet götürmek kaçak su kullanımını engellemeye dönük çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Karaloğlu, "Kaçak su kullanımı, bahçe sulamaları ve suyu boşa akıtma gibi nedenlerden dolayı su alamayan vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçecek çalışmalara devam edeceğiz. DİSKİ, vatandaşa daha kaliteli ve sürekli su temini için çalışmaları sürdüreceğiz. Kaliteli bir yaşam için DİSKİ'ye çok büyük görevler düşüyor." dedi.

DİSKİ'nin çalışmalarını kırsalda ve merkezde yoğun olarak sürdürdüğünün altını çizen Karaloğlu, DİSKİ'nin çok önemli projeler yürüttüğünü, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, alt yapı gibi birçok alanda daha iyi hizmet sunmaya gayret ettiklerini vurguladı.