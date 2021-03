Vali Yavuz: İşin çözümü bireyden kaynaklanıyor

KOTO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve KOTO Meclis Üyeleri de katıldı.Pazartesi günü Kocaeli'nde yasakların kalkması sonrasında artan vakalar sonrasında yüksek riskli illere uygulanan yasakların geri dönmesi bekleniyor. Gerçekleşen toplantıda Vali Yavuz, esnafların zor günler geçirmesinin önüne geçmek için formüller sundu.

TİCARET DURURSA HAYAT DURUR

Programda ilk olarak konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Bilindiği gibi pandemi nedeniyle ekonomi ve sağlıkta sorunlar yaşıyoruz. En etkilen sektörlerden biri kafe lokanta restoran sektörü. Valimize bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz: Kontrollü de olsa iple çektiğimiz günlere başladık. Normalleşme sürecinde seyrinde istenilen seviyeye gelinemediği görünüyor. Sağlığı sekteye uğratmadan sektörümüzü de çalıştırmalıyız. Valimize 12 maddeden oluşan taleplerimizi iletmiştik. Valilik ile sürekli iletişim halindeyiz. Ticaret durursa hayat durur. Ticari hayatımızı sürdürebilmemiz için kurallara ilk olarak biz uymalıyız. Fikirlerimize değer veren bir ildeyiz ne mutlu ki. Bugün burada kapanmamayı konuşmak üzere toplandık. Kafelerimizin kapanmaması ve sürekliliğin sürmesi adına buradayız" dedi.

KOCAELİ'DE ÖNCÜ OLDUK

Bulut'tan sonra konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Son yüzyıldaki en büyük meydan okuma ve sınamadan geçiyoruz. Ekonomik ve siyasal düzeni yerinden oynatacak bir sınama ile karşı karşıyayız. Bu salgın insanların düşüncelerini ve duygularını 2. Dünya Savaşı'ndaki kadar etkiliyor. Sorunlar insanlar var oldukça devam edecek. Bizim onlara nasıl önlem aldığımız önemli. Devletlerin sandığımız kadar güçlü olmadığını gösterdi. Ekonomik olarak daha güçlü olmadığını düşündüğünüz sonuçlar ortaya çıktı. Bir afet ortaya çıkmadan gerçek gücümüzü görebilmemiz mümkün olmuyor. Türkiye salgında mücadelede en önemli ülkelerden biri. Kocaeli'de yaklaşık 100 milyon talep yerine getirildi. Korona ile mücadelede öncü olduk.

ARKA SOKAKLARI GÖRÜYORUZ

Gönül isterdi ki işletmeleri kapatmasaydık. En üzüldüğümüz insanlar esnaflar oldu. Bu şehrin arka sokaklarında neler yaşandığını görüyoruz. Sizin ne zorluklar yaşadığınızı biliyorum. 2020 yılı içerisinde Türkiye Kocaeli'ye 2. 1 milyar lira kaynak aktardı. Salgın var evet bu günlerde salgın artıyor. Evlere misafirlikler hala devam ediyor. Nasıl denetleyeceğiz? Evin kapısına polis mi koyacağız? Denetliyoruz. Bizim derdimiz insanlara ceza yazmak değil ki? Evdeki hareketliliği nasıl engelleyeceğiz. Hangi ilçede bu bulaş nereden kaynaklı görüyoruz. Gebze ve Darıca'daki vakalar daha çok İstanbul kaynaklı. İzmit'te vaka artışı sosyal hareketlilik ile orantılı. İş yerlerinden bulaştığını varsayıyoruz ama ev hanımlarında vakalar daha fazla. Misafirlikler sürekli devam ediyor. Burada yapmamız gereken tek şey maskemizi takmamız.

VAKA ARTIŞINI KAFELERE YÜKLEMEYELİM

Geçen haftalarda kafeleri açtık. Yürüyüş yolu tıka basa dolu. Esnaflarımız bütün kurallara uyacağız dediler. Ama her yer tıka basa dolu. Sizi anlıyoruz çok etkilendiniz. Bu kafelerin açık kalmasını sürdürmemiz gerekiyor. Kafe restoranlara vaka artışını yüklememiz yanlış. Okul açıyoruz çocukları okula niye gönderiyoruz diye şikayetçi olan anneler babalar çocukların sokakta oynamasına karışmıyor. Bizim bu pandemi ile yaşamaya alışmamış gerekiyor Her yeri kapatalım dediler. Hastaneleri, emniyet merkezlerini kapatacak mıyız? Onlar insan değil mi? Bir kişi koronaya yakalandığında polislerimiz evlere gidip, sokağa çıkmayın diye uyarıyor. Onların ki can değil mi? Cezalar hiçbir yerde insanları caydırmaz.

AŞI KARŞITLIĞI YAPMAYALIM

Kocaeli'de yüzde 83,5 ölüm oranı 60 yaş üstü. Bu şunu gösteriyor. 60 yaş üstü büyüklerimizi korumamız gerekiyor. Sırası gelenlerin aşısını yaptırması gerekiyor. Aşı yaptırmama da direnenler var. Randevu alın dedik, randevu alımında düşüklük var. Valilik olarak bir karar aldık. Biz kapı kapı geziyoruz. Lütfen aşı karşıtlığı yapmayın. Sıranız gelince aşınızı yaptırın. Geri kalan yüzde 13,5'u 40 yaş altı. En fazla yakalanan koronaya yakalananlar 0-40 yaş arasında ama 60 yaşının üstündekiler ölüyor.

İŞİN ÇÖZÜMÜ BİREYDEN KAYNAKLANIYOR

Bilim Kurulu'nun düşüncelerine riayet edelim. İlaç kullanın diyorlarsa ilaç kullanın. Uzmanlara saygı duymalıyız. Vaka sayıları çok fazla arttı. Denetimler arttı. Yoğun denetim yapıyoruz. İşin çözümü bireyden kaynaklanıyor. Esnaflar çok önemlidir. Buradan çıkınca kendinize daha farklı gözle bakın. Biraz daha sabır, arkadaşlar. Denetimleri daha çok sıkılaştıracağız. Birlikte çözeceğiz. Az kaldı arkadaşlar neticeye gidiyoruz" dedi.