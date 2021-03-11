Yaşlı kadını FETÖ yalanıyla 1 milyon dolandırdılar!

Bu parayı alan dolandırıcılar, bu kez de yaşlı kadından evini satıp parasını getirmesini istediler. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın durumu polise bildirdi. Kadın ev parasını vereceğini söyleyerek dolandırıcılarla buluşma ayarladı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri şüphelilerin gelmesini bekledi. Eve gelen iki dolandırıcı suçüstü gözaltına alındı. 1 kişi ise feribotla kaçmak üzereyken yakalandı.



Beşiktaş'ta ikamet eden 72 yaşındaki A.N.G. 'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı kadına hesabınızdaki para FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışılıyor. Paralarınızı bir süre bizim almamız gerekiyor. Operasyon yaptıktan sonra parayı size geri vereceğiz dediler. Yaşlı kadın sahte polislere inandı ve hemen bankaya gidip ev alacağım diyerek 1 milyon lira parasını çekip Kağıthane'de bir ara sokakta buluştuğu dolandırıcılara verdi.



Parayı poşetle gelen dolandırıcıya veren yaşlı kadın dolandırıldığını düşünüp hemen polise gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattığı sırada yaşlı kadını tekrar arayan dolandırıcılar, bu kez evini satıp parasını kendilerine vermesini istediler. Dolandırıcıları, tuzağa düşürmek isteyen yaşlı kadın polisle iş birliği yaptı. Parayı almak için buluşma ayarlandı.



Dolandırıcılar yaşlı kadının elinden içi kağıt dolu poşeti aldıkları Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisleri operasyon yaptı. 2 dolandırıcı gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılardan birinin de feribotla kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi.



Şüpheliler; Erdal A. (20), Halil E. (27) ve Yakup E. (30) Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının daha önce verdiği 1 milyon liradan ele geçirilen olmadı.