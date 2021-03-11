Yol verme kavgasında karar çıktı

12 Mart 2020 tarihinde trafikte kendisini solladığı gerekçesiyle Sidar Uygurlar (23) isimli genci silahla öldüren Yılmaz G (51), polis tarafından düzenlenen operasyonla cinayetten 103 gün sonra Siverek'te yakalanmıştı.
Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yılmaz G. "kasten Adam öldürme" suçundan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
12 Mart 2020'de Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesinde iki grup arasında yol verme kavgasında tabancadan çıkan mermi Sidar Uygurlar'ın kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
103 gün boyunca kayıplara karışan şahıs emniyetin operasyonuyla Siverek'te yakalanmıştı.