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’nda binada yangın çıktı! Çatı alevler içinde kaldı

’nda bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler bütün çatıya yayılarak büyük korkuya sebep oldu. Meydana gelen olayda ölü ve yaralı bulunmadığı öğrenildi. O anlar mahalle sakinleri tarafından işte böyle görüntülendi.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 11.3.2021 16:56 Son Güncelleme: 11.3.2021 17:05 ABONE OL
Zeytinburnu’nda binada yangın çıktı! Çatı alevler içinde kaldı

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 114'üncü sokakta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın bütün çatıyı esir aldı. Yaşadıkları binanın çatısında yangın çıktığını fark eden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Zeytinburnu’nda binada yangın! Çatı alevler içinde kaldı | Video

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınırken, ölü ve yaralının bulunmadığı belirtildi.

ÇATIDAKİ EŞYALARI AŞAĞI ATTILAR

Yangının söndürülmesinin ardından bazı vatandaşlar, hasar tespiti için binanın çatısına çıktı. Binanın çatısına bırakılmış ve yangında adeta küle dönmüş eşyalar, vatandaşlar tarafından çatıdan aşağı atıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.

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Zeytinburnu’nda binada yangın çıktı! Çatı alevler içinde kaldı
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