333 tedbirsiz ceza yedi, 44 aranan yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirlere istinaden gerçekleştirilen denetimler kapsamında Perşembe günü Kocaeli genelinde 2 bin 408 iş yeri denetlenirken, 15 bin 837 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulama ve denetimlerde, maske takma kuralına uyulmadığı için 123 kişi ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 70 kişi ve 3 işyerine, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 128 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca karantina tedbirlerine uymayan 4, izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 2, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 olmak üzere toplamda 333 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.