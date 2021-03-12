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333 tedbirsiz ceza yedi, 44 aranan yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında yapılan günlük denetimler devam ediyor.  Perşembe günü genelinde bu tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 333 kişiye idari ceza uygulanırken, aranan 44 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.3.2021 13:54 ABONE OL
333 tedbirsiz ceza yedi, 44 aranan yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirlere istinaden gerçekleştirilen denetimler kapsamında Perşembe günü Kocaeli genelinde 2 bin 408 iş yeri denetlenirken, 15 bin 837 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulama ve denetimlerde, maske takma kuralına uyulmadığı için 123 kişi ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 70 kişi ve 3 işyerine, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 128 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca karantina tedbirlerine uymayan 4, izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 2, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 olmak üzere toplamda 333 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

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333 tedbirsiz ceza yedi, 44 aranan yakalandı
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