AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Ağrı’da korkutan deprem!

Güncel olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi paylaşılmaya devam ediyor. Bugün saat 08.57'de meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem vatandaşların kısa süreli panik anlar yaşamasına neden olurken öte yandan son depremler listesi de sorgulanır hale geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.12 08:57:00 39.7627 43.6758 5.0 -.- 3.8 -.- SARIBIYIK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2021.03.12 08:34:34 38.4128 39.2493 5.1 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.03.12 08:11:04 37.6992 27.0280 7.1 -.- 1.9 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.03.12 07:40:21 37.9928 27.2368 5.3 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.03.12 07:26:25 37.0628 27.9585 20.7 -.- 1.3 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.03.12 07:08:05 38.0962 27.2518 8.2 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.03.12 07:00:58 37.0375 28.5003 9.4 -.- 2.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2021.03.12 05:54:05 40.9138 31.7827 25.1 -.- 1.3 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel

2021.03.12 05:32:25 39.0030 26.0828 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.12 04:02:29 40.4167 27.0912 5.0 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.03.12 02:06:40 36.6112 25.5020 9.1 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

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