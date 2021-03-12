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Araç camlarını kırıp, plakalarını çalıyorlardı

Kocaeli İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen araçtan hırsızlık ve araç plakalarının çalınması olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.3.2021 13:54 ABONE OL
Araç camlarını kırıp, plakalarını çalıyorlardı

Kocaeli Gebze ve Çayırova ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen park halindeki araçların camlarının kırılarak 2 çeyrek altın, 15 gram altın ve 1 cep telefonu ile 4 farklı araca ait plakaların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü olayları gerçekleştiren kişilerin M.K ve B.K olduklarına belirledi. Düzenlenen operasyon ile yakalanan her iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Gebze adliyesine sevk edilirken M.K tutuklandı. B.K ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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Araç camlarını kırıp, plakalarını çalıyorlardı
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