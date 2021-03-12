Aş evinden yemek yerine silah ve uyuşturucu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarında uyuşturucu ve silah ticareti yapan 'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütünü tespit etti. Ekipler, suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticaretini nasıl yapıldığı ile ilgili şema ortaya çıkardı.





AŞ EVİNİ UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER



Kaçarlar suç örgütünü lideri Y.K. ve yöneticisi C.Y. dikkat çekmemek için işlettikleri kafenin alt katını yoksul vatandaşlara yemek dağıtmak adı altında aş evine dönüştürdü. Aş evini merkez haline getirin suç örgütü, doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu ve silah sevkiyatı için araç kiralama işi yapan çete üyesinden araçları kiraladı. Polis takibine takılmamak için önlem alan çete üyeleri kiraladıkları araçlara ikiz plaka takarak uyuşturucu ve silah ticaretini gerçekleştirdi. Uyuşturucu ve silah ticaretinin yanında Y.K.'nın sahip olduğu kahvehanelerde kumar oynatıp kaybeden kişileri de kendine borçlandığı öğrenildi. Bölgenin tek hakimi olmak için çete her yola başvurdu. Örgüt lideri kendilerine karşı çıkan kişileri silahla yaralarken işyeri ve araçları da kurşunlattı.





Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaların tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, 17 kişinin yakalanması için daha önce belirledikleri 25 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonlarda örgüt lideri Y.K.ve yöneticisi C.Y. aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 625 gram esrar, 2 bin 361 adet satışa hazır uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 50 extacy, 13 ruhsatsız tabanca, 1 adet çelik yelek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.