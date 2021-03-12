AVM'ler yarın açık mı? Bu hafta sonu cumartesi ve pazar AVM Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması gevşetildi. Cumartesi günü uygulanan yasak, tüm illerde kaldırıldı. Bu doğrultuda, birçok konu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bunların başında, AVM'ler yarın açık mı, cumartesi günü çalışıyor mu sorusu geliyor. Cumartesi AVM çalışma saatleri, alışveriş merkezlerine gitmeyi düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, kısıtlama nedeniyle AVM'ler bir süredir hafta sonu hizmet veremiyordu.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YARIN AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

AVM çalışma saatlerinde değişiklik yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan normalleşme genelgesine göre, cumartesi günü AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı ve çalışma saatleri şu şekilde;