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AVM'ler yarın açık mı? Bu hafta sonu cumartesi ve pazar AVM Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yarın , çalışıyor mu sorusunun en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bir süredir sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı tutulan alışveriş merkezleri çalışma saatleri, cumartesi günü uygulanan yasağın kaldırılmasıyla tekrardan merak konusu oldu. Bu doğrultuda, AVM'ler yarın çalışıyor mu ve Cumartesi saat kaçta açılıyor sorusu ile ilgili gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, 13-14 Mart hafta sonu AVM'ler yarın kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar çalışıyor? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günü açık mı? İşte, bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 12.3.2021 15:26 ABONE OL
AVM'ler yarın açık mı? Bu hafta sonu cumartesi ve pazar AVM Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması gevşetildi. Cumartesi günü uygulanan yasak, tüm illerde kaldırıldı. Bu doğrultuda, birçok konu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bunların başında, AVM'ler yarın açık mı, cumartesi günü çalışıyor mu sorusu geliyor. Cumartesi AVM çalışma saatleri, alışveriş merkezlerine gitmeyi düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, kısıtlama nedeniyle AVM'ler bir süredir hafta sonu hizmet veremiyordu.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YARIN AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

AVM çalışma saatlerinde değişiklik yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan normalleşme genelgesine göre, cumartesi günü AVM'ler açık mı sorusunun yanıtı ve çalışma saatleri şu şekilde;

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasında olacak.

AVM'DE HES KODU ZORUNLULUĞU

Alışveriş Merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu devam ediyor. AVM'ye giriş yapmak isteyenler güvenlik kısmında HES kodu taraması yaptırarak riskli olmadığı takdirde içeriye girebiliyor.

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler, yurt genelinde cumartesi günü hizmet verecek. Alışveriş merkezlerinin pazar günü kısıtlamasının kaldırıldığı düşük ve orta riskli illerde de hizmet vermesi bekleniyor.

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AVM'ler yarın açık mı? Bu hafta sonu cumartesi ve pazar AVM Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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