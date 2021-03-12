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'da hareketli dakikalar! Tekstil atölyesinde patlama

'da tekstil ve mobilya atölyesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde patlama meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 12.3.2021 19:21 ABONE OL
Bağcılar'da hareketli dakikalar! Tekstil atölyesinde patlama

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 999 Sokak üzerinde yer alan bir iş yerinde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

PATLAMANIN ETKİSİYLE YANGIN ÇIKTI

Patlamanın etkisiyle tekstil ve mobilya atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde ufak çaplı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oluşan dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, yaşanan patlamamayla ilgili inceleme başlattı.

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Bağcılar'da hareketli dakikalar! Tekstil atölyesinde patlama
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