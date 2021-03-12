Bahçelievler’de ortaokulda göçük oluştu! Bir işçi göçük altında kaldı

Olay Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Bağlar Ortaokulu'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Güçlendirme çalışmalarının yapıldığı sırada okul bahçesinde göçük meydana geldi.

SAPLANDIĞI YERDEN KURTARILDI

Bir işçi göçük altında kaldı. Arkadaşlarının toprak altında kaldığını gören işçiler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beline kadar toprağa gömülen işçiyi saplandığı yerden kurtardı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.