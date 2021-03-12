Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bahçelievler’de ortaokulda göçük oluştu! Bir işçi göçük altında kaldı

’de ortaokulda göçük oluştu! Bir işçi göçük altında kaldı

’de bir ortaokulda gerçekleştirilen güçlendirme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan olay sebebiyle göçük altında kalan bir işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 12.3.2021 20:58 ABONE OL
Bahçelievler’de ortaokulda göçük oluştu! Bir işçi göçük altında kaldı

Olay Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Bağlar Ortaokulu'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Güçlendirme çalışmalarının yapıldığı sırada okul bahçesinde göçük meydana geldi.

SAPLANDIĞI YERDEN KURTARILDI

Bir işçi göçük altında kaldı. Arkadaşlarının toprak altında kaldığını gören işçiler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beline kadar toprağa gömülen işçiyi saplandığı yerden kurtardı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçelievler’de ortaokulda göçük oluştu! Bir işçi göçük altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA