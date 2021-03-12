Bayraktar’dan ve Göksu’dan İBB’ye: İftiralara karşı adalet yerini buluyor

Dava İstanbul Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş kurulundan gelen raporlara bakıldı. T3 Vakfına herhangi bir ödeme yapılmadığı ortaya kondu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "böyle bir ödeme yapılmadığını" belirttiği ve iddiayı yalanladığı ifade edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Selçuk Bayraktar "Karalama... Yalan... İftira... "Bırakın dönsün dönme dolaplar, Haktan, Hakikatten yana bakın siz..." T3 Vakfımıza İBB'den para aktarıldığı iddialarının iftira olduğunu mahkemeler de bir kez daha tescil etti" dedi.



İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise "Yalan ve iftira maalesef İBB yönetiminin hakikati haline geldiği için gerçekler otaya çıkınca yüzleri kızarmasa da eninde sonunda adelet yerini buluyor" ifadelerini kullandı.