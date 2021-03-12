Bitlis’te yoğun kar fırtınası

Bitlis'te gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtınaya dönüştü. Kar fırtınası nedeniyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri yaptıkları açıklamada, vatandaşları eğimi fazla olan bölgelerde çığ, kent merkezine de buzlanma ve don olayına karşı uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı olarak karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir. Yağışların Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın kuzeyinde zaman zaman yoğun olacağı beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Meteoroloji yetkilileri, ayrıca buzlanma ve don uyarısında bulunarak, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağış uyarısında da bulunan yetkililer, bölgemiz genelinde beklenen yağışların Hakkari, Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm/21-50 kg/m²), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm)olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Meteoroloji ayrıca, "Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden yerel olarak fırtına (50-74 km/sa), yükseklerde kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde ve hamleli esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yağışın durması ile birlikte kapanan köy yollarının tekrardan ulaşıma açılacağı belirtildi.