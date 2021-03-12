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Haberler Yaşam Haberleri Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri! (12 Mart 2021)

Bugün Cuma namazı saat kaçta? ile , ve il il Cuma namazı saatleri! (12 Mart 2021)

Sabah saatlerinden itibaren “Bugün Cuma namazı saat kaçta?” sorusu yanıt aramaya başladı. Mübarek günde Müslüman alemi kendilerine farz kılınan ibadetleri yerine getirmek üzere camilerin yolunu tutacak. Camiye gitmeden önce tarafından paylaşılan , ve il il Cuma namazı saatleri ile “Bugün Cuma namazı saat kaçta?” sorusunun yanıt da verilmiş oldu.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 09:30 Son Güncelleme: 12.3.2021 09:30 ABONE OL
Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri! 12 Mart 2021

İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşarken namazlarını kılacak olan Müslüman alemi Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini öğrenmek üzere "Bugün Cuma namazı saat kaçta" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta olduğu gibi bu Cuma gününde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken binlerce kişi Cuma namazı saati ile ilgili detayları merak ediyor. İşte il il Cuma namazı saatleri ve tüm detaylar…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (12 MART 2021)

Diyanet İşleri Başkanlığı il il Cuma namazı saatlerini yayınladı. Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 13:19, Ankara'da 13.03 ve İzmir'de ise 13.26'da kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…

CUMA NAMAZI SAATLERİ – DİYANET DUYURDU

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ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir

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Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri! (12 Mart 2021)
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