Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri! (12 Mart 2021)

İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşarken namazlarını kılacak olan Müslüman alemi Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini öğrenmek üzere "Bugün Cuma namazı saat kaçta" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta olduğu gibi bu Cuma gününde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken binlerce kişi Cuma namazı saati ile ilgili detayları merak ediyor. İşte il il Cuma namazı saatleri ve tüm detaylar…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (12 MART 2021)

Diyanet İşleri Başkanlığı il il Cuma namazı saatlerini yayınladı. Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 13:19, Ankara'da 13.03 ve İzmir'de ise 13.26'da kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…