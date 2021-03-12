Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri! (12 Mart 2021)

İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşarken namazlarını kılacak olan Müslüman alemi Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini öğrenmek üzere "Bugün Cuma namazı saat kaçta" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta olduğu gibi bu Cuma gününde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken binlerce kişi Cuma namazı saati ile ilgili detayları merak ediyor. İşte il il Cuma namazı saatleri ve tüm detaylar…
BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (12 MART 2021)
Diyanet İşleri Başkanlığı il il Cuma namazı saatlerini yayınladı. Bugün Cuma namazı saatleri; İstanbul'da 13:19, Ankara'da 13.03 ve İzmir'de ise 13.26'da kılınacak. İşte diğer illerin saatleri…
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir