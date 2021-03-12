Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgileri! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

İslam alemi için anlamı ve önemi oldukça fazla olan Cuma gününe bir kez daha sağlıkla ve huzurla erişmiş olmanın mutluluğunu yaşarken bugünkü Cuma Namazı için niyet edenler, haftada tek gün kılınıyor olması sebebiyle Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorularıyla araştırmalar yapıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınış ayrıntıları ve abdest alınış bilgileri şöyle;