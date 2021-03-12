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Dereyi kirleten çiftliğe 288 bin lira ceza

'nın yakınından geçen dereyi kirlettiği tespit edilen hayvan çiftliğine 288 bin TL para cezası kesildi.

AYHAN FİDAN
Giriş Tarihi: 12.3.2021 17:04 ABONE OL
Dereyi kirleten çiftliğe 288 bin lira ceza

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığınca Hayvan Çiftliğinin dereyi kirlettiği tespit edildi.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bahse konu işletmede yapılan inceleme neticesinde işletmenin atık sularının borular ve açılan kanal vasıtası ile dereye deşarj edildiği belirlendi. Atıklarını dereye deşarj eden hayvan çiftliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesinden dolayı 288.385 TL idari para cezası uygulandı.

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Dereyi kirleten çiftliğe 288 bin lira ceza
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