Dereyi kirleten çiftliğe 288 bin lira ceza

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığınca Hayvan Çiftliğinin dereyi kirlettiği tespit edildi.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bahse konu işletmede yapılan inceleme neticesinde işletmenin atık sularının borular ve açılan kanal vasıtası ile dereye deşarj edildiği belirlendi. Atıklarını dereye deşarj eden hayvan çiftliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesinden dolayı 288.385 TL idari para cezası uygulandı.