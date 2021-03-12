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’da 750 köy yolu kapandı

Anadolu Bölgesini esir alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bölgede kar ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşım neredeyse durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yolları açmak için yoğun çaba sarf ederken 750’den fazla köyle ulaşım kesildi. Kent merkezlerinde ise belediye ve il özel idare ekipleri yolları açmak için kesintisiz çalışmasını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi: 12.3.2021 12:29 ABONE OL
Doğu’da 750 köy yolu kapandı

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu ile özel kurum ve kuruluşlardaki engelli, hamile personeller, bugün idari izinli sayılacak. İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta, Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, il merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ve yoğun tipinin etkili olduğu kentte, sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Esnafların kürek ve fırça yardımıyla iş yerlerinin önünü kardan temizlediği kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Öte yandan Valilik, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu ile özel kurum ve kuruluşlardaki engelli, hamile personellerin, bugün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kars'ta ise kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücülerin kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Yoğun tipi nedeniyle de yüksek kesimlerde zaman zaman ulaşımlarda aksamalar yaşanıyor. Sarıkamış'ta tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Kars-Erzurum kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oldu. Doğubayazıt-Ağrı yolu arasında tipi nedeniyle uzun TIR kuyrukları oluştu.

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Doğu’da 750 köy yolu kapandı
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