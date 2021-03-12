Gaziantep'te kan donduran olay! Yakup Çevik'i yakıp kemiklerini çekiçle parçalamışlar





TABANCAYLA BAŞINDAN VURULUP, ARAZİYE GÖMÜLMÜŞ



Bu bilginin ardından bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarının izini süren polis, 14 Ekim 2018 tarihinde iki kardeşin birlikte bağ evine gittikleri, daha sonra astsubay A.K.'nin bu kez otomobille Yakup Çevik'i getirdiği saptadı. Elde edilen delillerin ardından Yakup Çevik'in son olarak görüldüğü iki kardeş gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan A.K. cinayeti itiraf etti. Ortak yaptırdıkları bağ evi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını anlatan A.K., bu sırada Yakup Çevik'i beylik tabancasıyla başına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. A.K., daha sonra Yakup Çevik'in cesedini kardeşi S.V.K. ile birlikte dağlık araziye gömdüklerini de söyledi.