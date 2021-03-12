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İki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı

’ın ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta toplam 5 tabanca, çeşitli çap ve ebatta 30 adet tabanca parçası, 427 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 4 kişi gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 12.3.2021 12:33 ABONE OL
İki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat büro amirliği ekipleri tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan şahıslara yönelik yapılan ortak yapılan uygulamada sabaha karşı bir araç durduldu. Aracın içerisinde bulunan B. Ö, Ş. Ö. ve M. S. isimli şahısların yapılan üst aramasında 4 adet tabanca, araçta yapılan aramada ise çeşitli çap ve ebatta 30 tabanca parçası ele geçirildi. Olayla ilgili B. Ö, Ş. Ö. ve M. S. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

427 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan uygulamalarda İskenderun gişelerinde kontrollü olarak durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 1 parça halinde siyah çorap içerisinde 427 gram Metamfetamin, 1 adet tabanca, tabancaya ait bir şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Y.I. adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

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İki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı
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