İki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat büro amirliği ekipleri tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan şahıslara yönelik yapılan ortak yapılan uygulamada sabaha karşı bir araç durduldu. Aracın içerisinde bulunan B. Ö, Ş. Ö. ve M. S. isimli şahısların yapılan üst aramasında 4 adet tabanca, araçta yapılan aramada ise çeşitli çap ve ebatta 30 tabanca parçası ele geçirildi. Olayla ilgili B. Ö, Ş. Ö. ve M. S. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

427 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan uygulamalarda İskenderun gişelerinde kontrollü olarak durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 1 parça halinde siyah çorap içerisinde 427 gram Metamfetamin, 1 adet tabanca, tabancaya ait bir şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Y.I. adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.