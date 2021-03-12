İmamın kahreden ölümü! Namaz sonrası evine gidiyordu

Çarpmanın şiddetiyle cami imamı Hasan Coşkun ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 acil ambulans ekipleri Hasan Coşkun'u Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 61 yaşındaki Hasan Coşkun, hayatını kaybetti.