İş insanlarından Reyhanlı Emniyetine araç desteği

Reyhanlı Güvenli Yaşam Derneği'nce hayırsever iş insanları ve esnaflardan alınan destekle ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3 otomobil ve 2 motosiklet alındı. Araçların hizmete alınması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Güvenli Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ali Durmaz, Emniyet Müdürü Ali Çolak ve kaymakam Ali Candan yaptıkları konuşmada, verdikleri destekten dolayı hayırseverlere teşekkür etti. Törende ayrıca katkıda bulunan iş insanlarına birer plaket takdim edildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, İl Emniyet Müdür yardımcısı Hayri Şahin, TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, TB Başkanı Bülent Karaca, oda ve dernek başkanları hayırseverler katıldı.