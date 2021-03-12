Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İş insanlarından Reyhanlı Emniyetine araç desteği

İş insanlarından Reyhanlı Emniyetine araç desteği

’ın Reyhanlı ilçesinde, hayırsever iş insanları ile esnafların katkılarıyla Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan araç düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 12.3.2021 15:41 ABONE OL
İş insanlarından Reyhanlı Emniyetine araç desteği

Reyhanlı Güvenli Yaşam Derneği'nce hayırsever iş insanları ve esnaflardan alınan destekle ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3 otomobil ve 2 motosiklet alındı. Araçların hizmete alınması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Güvenli Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ali Durmaz, Emniyet Müdürü Ali Çolak ve kaymakam Ali Candan yaptıkları konuşmada, verdikleri destekten dolayı hayırseverlere teşekkür etti. Törende ayrıca katkıda bulunan iş insanlarına birer plaket takdim edildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, İl Emniyet Müdür yardımcısı Hayri Şahin, TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, TB Başkanı Bülent Karaca, oda ve dernek başkanları hayırseverler katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İş insanlarından Reyhanlı Emniyetine araç desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA