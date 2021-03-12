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coşkusu balkonlara taştı

’ta ’nın 100’üncü Yıl kutlamaları kapsamında Tokat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonla vatandaşlar pencere ve balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu.

MİHRİBAN KOÇAKER
Giriş Tarihi: 12.3.2021 21:01 ABONE OL
İstiklal Marşı coşkusu balkonlara taştı

Tokat merkez Karşıyaka Mahallesinde gerçekleştirilen organizasyona Tokat Belediye Bandosu da katılım gösterdi. Bando tarafından çalınan marşlara vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile eşlik etti.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Programda İstiklal Marşı'nın kabulü olan 1921 tarihine atıfta bulunularak, saatler 19.21'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar evlerini ve apartmanlarını süsleyen Türk Bayrakları ile İstiklal Marşı'nı büyük bir coşku ile okudu. Okunan marş sonrasında havai fişek gösterisi de düzenlendi.

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İstiklal Marşı coşkusu balkonlara taştı
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