İstiklal marşımız, 12 ilçede 12 farklı çalgı ile seslendirildi

İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gününü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği son derece anlamlı bir etkinlikle kutladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri, Kocaeli'nin 12 ilçesinde, kendi çaldıkları 12 çalgı ile İstiklal Marşımızı seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden 12 Mart Cuma gününün sabahında gerçekleştirilen etkinlik, büyük beğeni gördü.Marşın çalmasıyla birlikte vatandaşlar, beğenilerini Türk Bayrağı simgeleri ve alkışlarla ortaya koydu.

TARİHİ VE TURSTİK MEKÂNLAR SEÇİLDİ

Türklerin yedi düvele karşı bağımsızlık savaşının sembolü olan Milli Marşımız, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının etkinliği ile 100. Yıl onuruna anlam kattı. Etkinlik için Kocaeli'nin tarihi ve turistik mekânları belirlendi. Marşımız, Hereke Kalesi, Eskihisar Kalesi, Bilim Sanat Merkezi, Sırrı Paşa Konağı, Darıca Millet Bahçesi, Kandıra Pembe Kayalar, Ormanya, Osman Gazi Köprüsü, Hereke Kalesi, Kasr-ı Humayun, Kongre Merkezi Sahnesi ve Mimar Sinan Köprüsü önünden seslendirildi.

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ GÖREV ALDI

Etkinlikte, Konservatuvarın Ney, Piyano, Bağlama, Ud, Flüt, Kanun, Klasik Gitar, Bas Gitar, Keman, Kemençe, Viyolonsel ve Klarnet eğitmenleri İstiklal Marşımızın bestesini çalgılarıyla seslendirdi. Konservatuvar ses eğitmenleri ise, marşımızın güftesini, kentin tarihi ve turistik mekanları önünden söyledi. İstiklal Marşı'nın "Çatma Kurban Olayın Çehreni Ey Nazlı Hilal" bölümünü ise Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu Üyesi olan 4 yaşındaki Selen Özbay seslendirdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Gurur veren tablo Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden sabah saatlerinde yayınlandı. Marşın çalmasıyla birlikte vatandaşlar, beğenilerini sosyal medya üzerinden kullandıkları Türk Bayraklı simgelerle ortaya koydu. Çok sayıda vatandaş da gün içinde bu anlamlı videoyu kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.