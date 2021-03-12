İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni

İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle Gazi Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş,İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir, MHP İl Başkan Yardımcısı Levent Kama ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Veli Divar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti, Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Abdulzahit Dalbaşı'nın günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması ve Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Öğrencilerin okuduğu şiirler, sinevizyon gösterisi ve "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklâl" adlı oratoryo gösteriminin ardından "Şanlı İstiklâl" adlı resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

2021 MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI YILI

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına karar verilmişti. İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edilmesinin100'üncü yıl dönümüne atfen ilan edilen 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı genelgesi doğrultusunda, yıl boyunca tüm kamu kurum kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla etkinlikler düzenlenecek.