Kayıp olarak aranıyordu, lastikçide bulundu

Bugün sabah saatlerinde Çumra İlçe Jandarma Komutanlığına giden Mehmet Kuzay, akrabasını olduğunu belirttiği Arif Kuzay'ın kendisine ait 70 DE 923 plakalı otomobil ile Adakale Mahallesinden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmada Arif Kuzay'ın gece 23.30-24.00 sıraları arasında iki kişiyi Türkmenkarahüyük Mahallesine bıraktıktan sonra Büyükaşlama istikametine doğru gittiği tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Arif Kuzay'ı Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi Yenikuyu mevkiindeki bir lastikçide otomobilinin lastiğini yaptırırken buldu.