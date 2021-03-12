Kayseri'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü etkinliği

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen programa, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"EN SON OCAK KALANA KADAR ŞANLI BAYRAK DALGALANACAK"

Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, tarih boyunca Türk milletinin üzerine hesaplar kurulduğunu belirterek; "Yaşadığımız coğrafyada milletimizin üzerine hesapları olanlar olmuş ve bundan sonrada olmaya da devam edecektir. Değişik yöntemlerle gelecekler ama hep amaçları aynı olacak. Amaçları aynı yöntemleri farklı da olsa da Allah'ın izniyle alacakları cevaplar kesin ve nettir. Hiç kimse asla kahraman milletimizi yenilgiye uğratamayacaktır. İstiklal Marşımızın ilk kıtasında da belirtildiği gibi en son ocak kalıncaya kadar Şanlı Bayrağımız gökyüzünde dalgalanacaktır. Bu nedenle aziz milletimizin bütün fertleri her zamankinden daha güçlü olacak, daha duyarlı olacak ve bu hesapları da Allah'ın izniyle boşa çıkaracağız." dedi.

"ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümü nedeniyle bir araya geldiklerini ifade ederek, " 2021 yılının TBMM tarafından İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildi. Cenab-ı Allah'tan dileğimiz bayrağı, devleti ve milleti ile daha nice 100 yıllara diyor, Akif'in deyimiyle Allah bir daha bu millete İstiklal Marşları yazdırmasın diye temenni ediyorum" dedi.

Program, Sema Yazar Anadolu Lisesinin hazırladığı oratoryonun izlenmesi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.