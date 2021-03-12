Kayseri’nin fosilleri dünyanın ilgisini çekiyor

Dünyada Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda sayılı uzmanlar arasında gösterilen Helsinki Üniversitesi'nden Doç. Dr. Juha Saarinen bir kez daha Kayseri'ye gelerek geçtiğimiz yıl bulunan ve labaratuvarda incelemeye alınan fillerin atası kabul edilen tam kafatası üzerinde son incelemelerini tamamladı.

DÜNYA LİTERATÜRÜNE GİRECEK

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu "Finlandiyalı arkadaşımız Juha, büyük, tüm olan kafatasımız için iki gün tam çalıştı ve 'Yurt dışında gayet saygın bir dergide yayımlanacak. Çünkü çok önemli bir fosil' dedi. Burası referans noktası olacak. Yakında Kayseri'nin adını da, Yamula'yı da dünya literatürüne yerleştirmiş olacağız. O açıdan da bizim için çok önemli bir gelişme. Bir anlamda Kayseri paleontolojide bir lider olacak, merkez olacak" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİMİZE YAKIŞIR MÜZE GELİYOR"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise fosiller konusunda yaşanan gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, bilim insanlarına her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Yamula Barajı kıyısında bulunan fosiller ile ilgili uzman bilim insanları tarafından yeni çalışmalara imza atıldığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç; "Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız fosillerle ilgili yapılan çalışmalar zaten uluslararası boyutta gündeme taşınmıştı. İnşallah yaptıracağımız müze ile hem müze sayısını artıracağız, hem de fosillerle ilgili Paleontoloji Müzemizi de böylece şehrimize kazandırmış olacağız. Bu alanda şehir olarak bir bakıma uğrak yeri olacağız, bilimin merkezi olacağız. Nisan ayı itibariyle de müzemizin ihalesi yapılacak. Böylece Kayseri'mize yakışır müze tekrar şehre kazandırılmış olacağız" dedi.

"KAYSERİ DÜNYADA PALEONTOLOJİ KONUSUNDA REFERANS OLACAK"

Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü'nde görev yapan ve dünyada paleontoloji camiasında Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda uzman olan Doç. Dr. Juha Saarinen Yamula Barajı Fosil Lokalitesi Kurtarma Kazısı'ndan elde edilen fillere ilişkin Kayseri'de 2 gün süren bir çalışma yürüttü. Avrupa'dan Orta Doğu'ya Çin'den Amerika'ya kadar bir-çok projede görev yapan Finlandiyalı uzmanın laboratuvarda yaptığı çalışmalarda, 2019 yılında bulunan Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin dünyada tek örnek olduğunu ve dünyadaki diğer çağdaş lokalitelerdeki fil fosillerinden kütlevi olarak büyük olduğunu belirttiği, bunun da ayrıca ilgi uyandırdığını söylediği öğrenildi. Bulunan tam korunmuş, eşsiz bir kafatası örneğine ve diğer fosillere bakıldığında Kayseri'nin dünyada paleontoloji konusunda referans olacağını da çalışmalarında ifade ettiği öğrenildi.