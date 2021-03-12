Körfez’de Cevher Dudayev Parkı için temel atıldı

Körfez Belediyesince ilçede yaşam alanlarına yenilerini ekleyen Körfez Belediyesi, mevcut olan parklarını da çağdaşlaştırmaya devam ediyor.

Barbaros Mahallesi'nde 14 dönümlük alanda hayata geçirilecek yeni Cevher Dudayev Parkı için temel atma töreni Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Park içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları yer alacak. Bölgeye değer katacak olan projenin kısa sürede tamamlaması hedefleniyor. Temel atma törenine Söğüt'ün yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Gözübüyük, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, AK İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAYALLERİMİZ GERÇEK OLUYOR

Temel atma töreni öncesinde ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşma gerçekleştirdi. Başkan Söğüt, "Bugün ayrı bir mutluluğu birlikte yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz parkın temelini atmak için bir adayız. Parkımızı yeniliyoruz, yola çıktığımız ilk günden buyana memleket aşkıyla, gönül belediyeciliği anlayışı ile yola çıktık. Bizim sevdamız millete hizmet etme sevdasıdır. Göreve geldiğimizden buyana gece gündüz hiçbir günümüzü boşa geçirmedik. Halkımızın beklediği hizmetleri halkımıza kavuşturduk. Her noktasını inceleyerek çok güzel projeler hazırladık. Çok şükür tüm hayallerimizin hayat bulmasıyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

6 AY'DA BİTECEK

"17 yıldır bu kente AK Parti belediyeciliği anlayışı ile çok güzel eserler kazandırdık" diyen Söğüt, " İlçemizde taş taş üstüne koyan tüm belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. İlçemizin en büyük parklarından bir tanesi olarak Cevher Dudayev Parkı'nı yeniliyoruz. Burası benim de çocukluk yıllarımın geçtiği benim içinde çok değerli olan bir park. 6 ay gibi kısa bir sürede parkımızı halkımıza teslim edeceğiz. Toplam 14 bin 371 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan parkımız içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, kafemiz, yürüyüş yolları, araç otoparkı olacak. Aynı zamanda güvenlik kameralarıyla parkımızı güvenli hale getireceğiz" dedi.

BORCUMUZU ÖDEDİK, YÜKÜMÜZÜ HAFİFLETTİK

Söğüt sözlerinin sonunda, "Belediyemizin özellikle geçmiş dönemlerden olan 450 milyonluk borcumuzu devirlerle birlikte, vergi ve SGK borçlarımız dahil olmak üzere ödedik. Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimiz, kaymakamımız her sıkıntıda her türlü desteği sunuyorlar. Onların destekleri ile projelerimizi yapıyoruz. Borçlarımızı ödeyerek ilçemize daha güzel hizmetler sunacağız. Yükümüz hafifledi. 450 milyonun 280 milyonu faizdi. Pandemi döneminde 6 milyon lira harcama yaptık" şeklinde konuştu.

AZ İMKANLARLA BÜYÜK İŞLER YAPIYORLAR

Söğüt'ün ardından konuşan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Biz insana hizmet için yola çıktık. Sizlerin oylarıyla bir emaneti teslim aldık. AK Parti hepimizin partisidir. Her belediye başkanımızın her zaman yanındayız. Sizlere hizmetin en iyisini getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin bizlere gösterdiğiniz destek çok değerli. Ülkemiz ekonomik zorluklardan geçiyor. Başkanlarımız az imkanlarla çok büyük işleri hayata geçiriyor. SEKA kağıt fabrikası için neler söylediğini hatırlıyoruz. Bugün ise SEKA Park Türkiye'nin ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıyor. Biz Türkiye'yi ağaçlandırıyoruz. Atılan iftiraların aksine, biz yılmadan, korkmadan sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz güçlerimizi sizler için birleştireceğiz" dedi.

ÖZELLİKLE GELMEK İSTEDİM

Katırcıoğlu'nun ardından konuşan AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, "Temeller atacağız, kurdeleler keseceğiz. Milletimizin tüm kesimlerine hizmet edeceğiz. İnşallah hükümetimizin ortaya koyduğu çalışmalarla şehrimizi güzelleştireceğiz. Cevher Dudayev ismini görünce buraya özellikle gelmek istedim. İslam aleminin yetiştirdiği cesur kahramanlarından bir tanesidir. Bu güzel parkımızın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını temenni ediyorum" dedi.