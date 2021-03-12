Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Zonguldak’ta temaslar

Bir dizi temasta bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek eşlik etti.

Anı defterinin imzalanmasının ardından konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Sayın Bakanım valiliğimize hoş geldiniz. Değerli bakanımızla bugün ilimizin eğitimle ilgili problemleri ve bugüne kadar yapılan çalışmalar konularında değerlendirmeler yapıyoruz. Kendisine ilimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Selçuk; Zonguldak'ta eğitim-öğretim meselelerini istişare etmek için ve yapılabilecek temel projelerin gözden geçirilmesi için bulunduklarını söyledi.

Zonguldak Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret eden Selçuk'A özel çocuklar kolonya ikram ettiler.

Okulu gezen Bakan'a öğrenciler, okulun bahçesine dikilen 67 fidanın sertifikasını takdim etti.

Selçuk, özel öğrenciler tarafından yapılan elişi çalışmalarını da inceledi.

Zonguldak ziyaretine Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan 'Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışıyla devam eden Bakan Selçuk'a Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem ve eski Milletvekillerinden Fazlı Erdoğan ve protokol üyeleri eşlik etti.

Açılış programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında dereceye giren öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Bilim sanat merkezlerine önem verdiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin bakanlığın politikaları arasında da önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, hayırseverlere de teşekkür ederek "Onların bir gördüğünü biz, bin görüyoruz" diye konuştu.

Selçuk, "Bunu çocuklarımız için yapıyoruz. Ülkemizin geleceğin yapıyoruz. Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı aslında öne çıkardığımız değerlerin bilim ve sanat olduğunu göstermesi bakımından güzel de bir sembol taşıyor içinde. Bu sembolü burada yükseltmemin, yüceltmenin çocuklarımızın yüzünün gülümseyeceği bir mekanı yapmanın gururu içindeyiz. Salgın dönemi bizi yepyeni durumlarla karşı karşıya getirdi. Uzaktan eğitim tüm dünyanın eğitim sistemin şekillendirmeye başladı. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde bizim tek düşüncemiz engelleri nasıl avantaja dönüştürürüz. Bütün meselemiz buydu. Bu meselemize sahip çıkmak anlamında da Türkiye'nin resmi kurumlarının, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle bu şekilde bir ese ortaya koyma yarışına girmesi de bizi sevindiriyor. Son 10 gündür Türkiye'yi dolaşıyorum. Bir çok ilde, ilçede bulunma fırsatım oldu. Türkiye'yi şehirlerimizi ilçelerimizi yerinde görüp öğretmenlerimizle sohbet edip öğrencilerimizle dertleşip neyi ne şekilde yapıyoruz daha iyi anlamanın yolculuğunu da yapıyoruz. BU yolculuğumuz bugün de Zonguldak'ta devam ediyor. Bilim Sanat merkezlerimiz çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi için onların bilimin ve sanatın değişik bileşenlerinde kendilerini yetiştirmeleri için özel bir ortam sağlıyor. Çocuklarımızın mizacını dikkate alan, ilgisini, yeteneğini dikkate alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Bunların her geçen gün sayı ve imkanlarının artıyor olması bizi memnun ediyor. Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarını artırıyoruz. Bakanlığımızın politikaları arasında önemli yer tutuyor. Bu tür güzel yerlerde temiz, ferah ve gelişmiş yerlerde öğrencilerimizle buluşmaktan ayrı memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın gelişimini izlemek bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da törende yaptığı konuşmada, "Bugün 12 Mart 2021. İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün yüzüncü yılı. İstiklal Marşımızı milletimize armağan eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Bilim ve teknolojinin her geçen gün gelişmeler gösterdiği dünyada eğitim öncelik verilmesi gereken hassas konuların başında geliyor. Devletimizin hedef gösterdiği kalkınmanın en etkili amacı eğitimdir. MEB öncülüğünde ve yatırımlar için sağladığı büyük katkıyla çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, vatanını milletini seven, ahlaklı bireyler yetiştirmek için gayretle çalışıyor. Bunu değişik projelerle destekliyoruz. İlimizde 2020 yılında devam eden projeler ile 2021'de başlanacak 13 proje yer almaktadır. 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda KODLAZON ve AKILZON atölyeleri kurarak, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek ilimizi eğitim alanında daha ileriye götürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Törende, hediye takdimleri ve bilim sanat merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ziya Selçuk bilim sanat merkezini de gezerek öğrencilerle sohbet etti.