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Okul denetiminde maskesizlere ceza

Karamürsel İlçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Güvenli Okul Uygulaması’ kapsamında,  yapılan denetim ve kontroller esnasında maske takmadıkları belirlenen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.3.2021 13:54 ABONE OL
Okul denetiminde maskesizlere ceza

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çocukların okul ve okul çevresinde güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan ' Güvenli okul uygulaması' Karamaürsel İlçesinde yapıldı. Uygulamalarda okul çevrelerinde bulunan ve şüpheli görülen 96 kişi kişiye kimlik kontrolü yapılırken, 53 araç ise sorgulandı. Denetimler esnasında koronavirüs tedbirlerine maske takmayarak uymadıkları tespit edilen 3kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 araca da yine çeşitli eksiklik ve kural ihlallerinden idari işlem uygulandı.

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Okul denetiminde maskesizlere ceza
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