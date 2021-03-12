On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek? 12 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi için geri sayım devam ediyor. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, haberimizde yer alan On Numara sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığı ile bunu gerçekleştirebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 12 MART

12 Mart On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak.

On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de.

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SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.