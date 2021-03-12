Pandemide ‘yalın hastane’ ile etkili hizmet verilecek

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve Proje Koordinatörü Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, kişisel gayretleriyle hazırlandığı KAIZENTM Koçu sınavında başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan Sağlık Bakanlığının ilk personeli oldu.

Bu kapsamda Adana Sağlık İl Müdürlüğü Arge ve Proje Ofisi bünyesinde "Yalın Hastane" projesi hayata geçirildi. Bürokrasiyi azaltıp, verimliliği artırmayı amaçlayan proje kapsamında eğitim alarak sonrasında sınavda başarı olan 21 personele de Türkiye KAIZENTM Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Muhsin Gündeşlik ve Kamu Hasteneleri Başkanı Uz. Dr. Emrah Ceviz tarafından sertifika verildi.

HIZLI VE ETKİN HİZMET

Sağlık hizmeti üretiminde zaman ve kaynak harcayan fakat katma değeri olmayan tüm faaliyetlerin sistematik olarak elenmesini hedefleyen "Yalın Hastane" modeli pandemi sürecinde daha da önem kazandı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Ar-Ge ve Proje Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Yalın Hastane" projesi pandemi ile mücadelede hastalara en etkili tedaviyi sunmak için hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "En etkili ve hızlı sağlık hizmeti için çalışmalarımızda dünya çözümlerini transfer ederek Adana' da uygulamaya devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür eder, hayırlara vesile olmasını dileriz"dedi.

KAİZEN SİSTEMİ NEDİR?

Kaizen, özellikle üretim şirketleri ve fabrika ve kurumlarda sistemleri mükemmelleştirmek, israfı engellemek ve sonuç olarak verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kullanılan Japon üretim ve kalite sistemidir.