Sağlıkçılara moral pastası

Bazı kesimler tarafından, sadece Türkiye'de kutlanan 14 Mart Tıp Bayramının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 14 Mart tarihinin Milli Mücadelede çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Bu vesile ile 14 Mart'ta her kesimin duyarlı olmasını isteyen Milletvekili Yağcı, "Özellikle koronavirüs gölgesinde geçen bir yılın ardından sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveri ve gayret gösterdi. Onlara bu gayretleri karşısında moral vermek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için birlikte pasta keselim. Bu sayede, Tıbbiyeli Hikmet Bey'in de 120'nci doğum gününü hep birlikte kutlamış olalım" dedi.

BAKAN KOCA'YI PASTA İLE ZİYARET ETTİ

Ülke genelinde uygulanmasını arzu ettiği pasta etkinliğine vurgu yapmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret eden Milletvekili Selim Yağcı, ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birlikte, vatan savunmasında büyük rol oynayan Tıbbiyeli Hikmet Bey'in 120 yaş gününü kutladı. "14 Mart'ta tüm hastanelerde sağlık çalışanları için pasta keserek tüm Türkiye genelinde Tıbbiyeli Hikmet için pasta kesilmesini arzu eden Vekil Yağcı, "Çok büyük zorluklarla 1 yılı geride bırakan tüm sağlık çalışanlarımıza moral verelim. Sorumluluk alanım olan Bilecik'te tüm hastanelerde pastalar kesilecek. Bunun Türkiye geneline yayılmasını çok arzu ediyorum. Gelin hep birlikte Hem Tıbbiyeli Hiknet Bey'i hem de tüm sağlık çalışanlarımız unutmadığımızı gösterelim" dedi. Ayrıca Balıkesir'de bir caddeye de Tıbbiyeli Hikmet isminin verildiğini açıklayan Yağcı, Bilecik'te tüm hastanelerde pasta keseceklerini ve tüm Türkiye'de de bu uygulamanın yapılmasını istedi.

NEDEN SADECE TÜRKİYE'DE KUTLANOYOR?

14 Mart 1919'da, yani 19 Mayıs 1919'dan 66 gün önce Tıbbiyeli Hikmet Bey ve arkadaşları İngiliz birlikleri tarafından işgal edilen Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasının iki kulesi arasına büyük bir Türk Bayrağı asarak 101 yıl önce dönemin üniversite gençliğinin Emperyalist güçlerin karşısında dimdik durarak milli mücadele kıvılcımlarından birinin çakılmasına vesile oldular. İşte bu nedenle Tıp Bayramı sadece Türkiye de kutlanıyor ve Tıbbiyeli Hikmet Bey'in de doğum günü olarak kabul ediliyor.

MUSTAFA KEMAL PAŞA KONGREYE DAVET ETTİ

Milli mücadele adına gösterdikleri bu duruş sonrası Mustafa Kemal Paşa, Sivas kongresine Üniversite gençliğinin görüşlerini temsilen Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşlarını davet etti.

Sivas Kongresine katılan en genç delege olan 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet kongrenin en sıkıntılı tartışma konusu olan "Manda" tartışmaları üzerine yaptığı konuşmada, "Mandayı kabul edemeyiz. Eğer manda fikrini kabul edecek olanlar varsa bunları şiddetle reddeder ve kınarız, hain ilan ederiz " dedi. Mustafa Kemal Paşa'ya dönerek aynı kararlılık ve heyecanla konulmasını sürdüren Tıbbiyeli Hikmet, "Paşam, siz de manda fikrini kabul ederseniz sizi de reddederiz. Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı olarak değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz" dedi.

ATATÜRK ALNINDAN ÖPTÜ

Tıbbiyeli Hikmet'in bu çıkışı üzerine Mustafa Kemal Paşa, "Evlat içiniz rahat olsun. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Anda da yok, himayede yok. Parolamız tektir ve değişmez. Ya İstiklal ya ölüm" dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözleri üzerine salonda alkış kopmuş, Hikmet Bey de yerinden fırladı, "Varol Paşam" diyerek coşkuyla Mustafa Kemal'in elini öptü. Mustafa Kemal delegelere dönerek, "Beyler gördünüz mü, muhtaç olunan kudret gençliğin asil kanında zaten mevcut " dedikten sonra Tıbbiyeli Hikmet'i alnından öptü. Tıbbiyeli Hikmet bu bakımdan Gençliğe Hitabenin de rol modeli oldu.