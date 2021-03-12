Sakarya Büyükşehir 5 bin paket sağlık paketi dağıttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi maske üretim ve dağıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Salgının ülkemizde görüldüğü günden itibaren halk sağlığını korumak adına üzerine düşen görevi yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şehrin vaka sayısına göre normalleşme takvimine başlayacağını duyurmasının ardından maske dağıtım çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda maske dağıtım ekipleri son olarak Adapazarı ilçesinin Camili ve Şeker Mahallelerinde toplamda 5 bin adet sağlık destek paketini hanelere ve iş yerlerine ulaştırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her şehrin vaka sayılarına göre normalleşme sürecine gireceğini açıklamasının ardından maske üretim ve dağıtım çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda son olarak Adapazarı ilçemizin Camili ve Şeker Mahallelerinde toplam 5 bin adet sağlık destek paketini hanelere ve iş yerlerine ulaştırdık" dendi.

Açıklama," İstatistiklere göre maske kullanımının salgının bulaşma riskini yüzde 90 oranlarında azalttığını hatırlatarak tüm vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet göstermelerini önemle rica ediyoruz. Koronavirüs haritasında yüksek riskli bölgeler arasında yer alan Sakarya'mızda halk sağlığını korumak, salgının yayılımını azaltmak ve şehrimizin bir an önce yüksek riskli bölgeler arasından çıkarak normalleşme sürecine girmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" denilerek son buldu.