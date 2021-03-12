Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde bir ilk

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde Beyin Cerrahi Kliniğinde bir hastaya beyin cerrahisinin en zor operasyonlarından biri olan ve kafatası açılmadan yapılan başarılı bir beyin ameliyatı gerçekleştirildi.

Ekibi ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Ulutaş yaptığı açıklamada, görme sinirlerine baskı yapan tümörü olan hastanın cerrahi tedavisini bu yöntemle kafatasını açmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Murat Ulutaş, "Beyin anevrizmalarının cerrahi tedavisi için göz çukurunun yan tarafından yapılan girişimimiz daha önce dünya beyin cerrahisi alanındaki en prestijli dergide yayınlanarak kapak konusu olmuştu. Kafatasını açmadan yapılan bu girişim sadece beyin kanamasına neden olan anevrizmalar için değil uygun beyin tümörleri için de alternatif cerrahi girişim olarak uygulanabilmektedir. Görme sinirlerine baskı yapan tümörü olan hastamızın cerrahi tedavisini bu yöntemle kafatasını açmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu yeni ve kapalı yöntemle yapılan girişim sonrası hastamız bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra odasına alında ve kısa süre içinde yürütüldü" dedi.

Doç. Dr. Murat Ulutaş, uygun vakalarda bu girişimin uygulanması, hasta konforunu arttırmakta, yara iyileşme süresini kısaltmakta ve oldukça iyi bir kozmetik sonuç imkanı sunmakta dedi.

Geçmişte beyin kanamalı hastalarının ve beyin tümörü olan hastalarının il dışına sevk edilme zorunluluğu olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Dr.Kadri Burak Ethemoğlu'da, "Önceden beyin kanaması geçiren ve beyin tümörü olan hastalar maalesef il dışına sevk ediliyordu, bunun önüne geçmek için Beyin Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığımızın akademik alt yapısını güçlendirdik, artık yüksek riskli beyin anevrizmalarını ve beyin tümörlerini tedavi edebiliyoruz, hastaların başka illere sevk edilmesinin önüne geçtik, ciddi kanaması olan hastaların sevk esnasında hayatlarını kaybetmesine neden olan engeli aştık." dedi.

Harran Üniversitesi'nde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Reşit Büyük ise şunları söyledi:

"Hastanede yapılan ilk defa yapılan bu müdahale sayesinde hayata tutundum. Evde rahatsızlanınca ailem beni hemen hastaneye getirdi. Ameliyat olarak sağlığıma kavuştum. Yaptıkları bu müdahaleyle hayatta kalmama vesile olan doktorlardan Allah razı olsun. Görme bozukluğu olarak geldiğim hastaneden iyileşerek evime gideceğim."

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek ise yaptığı açıklamada; "Alanında uzman ve çok başarılı doktor arkadaşlarımız aramıza katıldı. Bu sayede hastalar il dışına sevk edilmiyor. Beyin anevrizmalarında anında müdahale çok önemlidir. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi olarak hastalarımızı sevk etmeden tüm tedavi ve ameliyatlarını yapmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.