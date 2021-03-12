Siber mücadelede farkındalık

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesini yönelik farkındalık çalışması başlattı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Toplumda Siber Farkındalık, Teknoloji Bağımlılığı, Siber Zorbalık ve Şifre Güvenliği" konularında, bilişim sistemlerinin daha güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, halkı bilgilendirmek ve Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi amacıyla Tokat il merkezimiz ve ilçelerimizde okullar, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanları hazırlanan afiş ve billboardlarla donattı.

SİBER FARKINDALIK, AFİŞLERDE

Afişlerde; "Çocuklarda teknoloji bağımlılığı nelere yol açar", "Ücretsiz wi-fi ağlarında güvende misiniz?", "Güçlü şifre nasıl oluşturulur?" "Mobil Bankacılık kullanırken dikkat", "Oltaya Gelme" gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapılırken 'Sahte web sitelerine ve e-postalara karşı dikkatli olun', 'Sahte işlemler kusursuz görünebilir. Mutlaka güvenlik kontrolü yapın', 'Sanal Suçlar Gerçek Suçlardır', 'Siber Zorbalık Suçtur', 'Ücretsiz uygulamalar bilgilerinizi ele geçirebilir, Dikkatli olun' gibi önemli uyarılar yer alıyor.