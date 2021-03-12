Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce görev yaptığı Baykan ilçesinde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Baykan ilçede incelemelerde bulundu.

İlk olarak Baykan ilçesine bağlı Yarımca Köyünü ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, ilçe Kaymakamı Mehmet Tunç ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yarımca Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Hacıbbktaşoğlu, askeri yetkililerden güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Karakol denetim defterini imzaladı. Yarımca Köyü İlkokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıtarak, toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu köylülere sohbet ederek, sorun ve talepleri dinledi. Yarımca Köyünün ardından Kasımlı Köyüne geçen Vali Hacıbektaşoğlu köy ilkokulunu ziyaret etti. Sınıfları gezen Vali Hacıbektaşoğlu burada da çocuklara oyuncak dağıttı. Köylülerle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu köyün sorunlarını dinledi. Köylülerin köy yolunu standardının yükseltilmesi, örnek köy olma, şehitliğin yapılması ve gençlere yönelik halı saha ve benzeri sosyal alanların yapılması yönündeki taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, bunların imkanlar ölçüsünde değerlendirileceğini söyledi.

Köylülerin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Projesi kapsamında dağıtılması planlanan küçük ve büyük baş hayvanlar konusundaki taleplerini İl Müdürü Ergün Demirhan'la görüşerek, talimat verdi. Kasımlı köyünde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Çelikli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra ilçeye bağlı Atabağı beldesine geçti. Burada belde belediye başkanı Tayyar Lale, encümen üyeleri ve muhtarlar ile köylüler tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu belediye hizmet binasına geçti. Burada Belediye Başkanı Lale'den belde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, belde yolunun 4 km'lik bölümünün bozuk olduğunu ve bu yolun standardının yükseltilmesini istedi. Liseye ihtiyaç duyduklarını belirten Lale bu okulun yapımı için 5 dönümlük bir araziyi temin ettiklerini söyledi.

Burada da Milli Eğitim Müdürü Deniz Ediple telefonla görüşen Vali Hacıbektaşoğlu lise yapımının durumunu sordu ve beldenin liseye ihtiyacı olduğunu belirterek, işlemlerin hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Başkan Lale, belediye olarak alt ve üst yapı hizmetlerini yerine getirdiklerini ancak artık bunun yeterli olmadığını belirterek; "Bu yeterli değil, artık vatandaş bizden iş imkânı bulmamızı istiyor. Şimdi bunun arayışı içerisindeyiz. Kaymakamımızın destekleri ile İstanbul'da faaliyet gösteren bir firmanın sahibi ile görüştüm. Beldemizde bir atölye açması için ikna ettim. Yakında atölye binasını yapıp kendisine teslim edeceğiz. 150-200 kişiye istihdam sağlayacağız. Bu yatırım konusunda da sıkıntıya girdiğimiz konu olursa sizin desteğinizi isteyeceğiz." dedi.

Başkan Laleyi kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, beldenin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü desteği vereceğini söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Yıllar önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi vali olarak gezmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını belirterek "Yıllar sonra Yarımca, Kasımlı Köyleri ile Atabağı beldesini gezdim. Vatandaşlarımla görüşme imkânı buldum. Duygulu anlar yaşadım. Ancak hepsinin yıllar içinde geliştiğini ve büyüdüğünü görmek beni mutlu etti." dedi.

Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, ziyaret anısına, Vali Hacıbektaşoğlu ile gezisinde kendisine eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'e şanlı Türk bayrağı takdim etti.