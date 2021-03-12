Sivas Belediyesi 300 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderiyor!

12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, "Safahat Kitap Okuma Yarışması" ödül töreni düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ile İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve il protokolü katıldı.

Programda ilk olarak İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile İstiklal Marşımızın kabulünün konu alındığı ve milli mücadele yıllarını anlatan resim sergisinin açılışı yapıldı.Serginin gezilmesinin ardından İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, "Safahat Kitap Okuma Yarışması" ödül törenine geçildi.

BELEDİYE 30 BİN SAHAFAT DAĞITTI

Törende konuşan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubukir Sıddık Savaşçı, Sivas Belediyesinin gençlerin Millî Şair Mehmet Akif Ersoy'u daha yakından tanıması için Safahat'ı öğrencilerle buluşturduğunu belirterek; " Kitap okuma yarışması gerçekten çok kıymetli bir çalışmadır. Belediyemiz tarafından 30 bin kitabın öğrencilerimize hediye edildiği yarışmada çok kısa bir sürede 5 bin öğrencimizin Safahat'ı okuyarak sınava girmeleri, bizleri memnun etti" diye konuştu.

"İSTİKLAL MARŞI ORTAK NOKTAMIZ"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de Mehmet Akif Ersoy'un istiklal mücadelesinin sembolü olduğunu belirterek; "Mehmet Akif, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Merhum Akif, inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan, gerektiğinde de bunların bedelini ödemekten çekinmeyen bir doğruluk timsalidir. Milletimizin karakterini ve ruh dünyasını, hürriyet ve özgürlük tutkusunu, millî ve manevi değerlerini en güzel şekilde ifade ettiği İstiklal Marşı ile o karanlık günlerde insanımıza moral, cesaret ve umut aşılamıştır. Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır" dedi.

"SAFAHAT'I OKUYAN 300 ÖĞRENCİMİZİ ÇANAKKALE'YE GÖNDERECEĞİZ"

2021 yılının İstiklal Marşı yılı olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı anısına, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserine dair kitap okuma yarışması ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlediklerini söyledi. 9-10 ve 11. sınıflardan 100'er öğrenci olmak üzere toplamda 300 öğrenciye yönelik Çanakkale, Ankara ve İstanbul gezi programları düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Bilgin; "Bu vesileyle istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzun tüm kesimlerinin Mehmet Akif'i yakından tanımalarını, onun hayatını, mücadelesini, uğruna sürgünleri göze aldığı prensiplerini çok iyi kavramalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

TAKTİRE ŞAYAN BİR PROGRAM

Sivas Valisi Salih Ayhan ise; "Belediyemizin İstiklal Marşının 100. Yıl dönümü münasebetiyle milli şairimizin temel kitaplarından bir tanesi olan 'Safahat' kitabını gençlerle buluşturmasının çok anlamlı olduğunu belirterek; "Belediyemizin Safahat'ı 5 bin gencimizin okumasını sağlaması ve 300 evladımızı tarihi mekânlara götürmesi takdire şayan bir durumdur" ifadesini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Halis Gülle Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "İstiklal Yolunda" tiyatro oyunu sergilendi. Oyunda İstiklal Marşımızın yazılma süreci duygusal sahnelerle anlatıldı. Daha sonra merkez ve ilçelerde bulunan 30 bin öğrenciye hediye edilen "Safahat Kitap Okuma Yarışması" ödül töreni düzenlendi. Sınava giren 5 bin öğrenci arasında dereceye girenlere ödüllerini Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve il protokolü verdi.