SON DAKİKA: Halk otobüsünde cinsel organını gösterdi! Mağdur 'Kadınlar susmasın' dedi!

BP.Ç., şöyle devam etti: O yüzden kimsenin susmasını istemiyorum. Bir kadının bu tür olaylarla karşılaşması durumunda hiçbir şekilde susmasını istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu şahsın 4 kızı var ve ben gerçekten sonucu merak ediyorum. Kamera kayıtları en ince ayrıntısına kadar çıkarıldı. Elinin fermuarına gittiği ve fermuarını açıp, kapattığı, her şey görünüyor".